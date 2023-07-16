На Авдеевском, Марьинском, и особенно Купянском направлении наблюдается активное наступление российских вооружённых сил, на этих участках ведутся упорные бои. Такой вывод была вынуждена сделать замминистра обороны Украины Анна Маляр.
Замглавы украинского оборонного ведомства отметила, что ВСУ пока пришлось занять оборонительную позицию.
"На востоке ситуация несколько обострилась. Враг два дня подряд активно наступает на Купянском направлении в Харьковской области. Мы в обороне. Идут ожесточенные бои", — написала Маляр в своём Telegram-канале.
Замминистра добавила, что наступательные действия со стороны российской армии также фиксируются на Марьинском и Авдеевском направлениях, на которых не прекращаются жестокие бои. Также сложно приходится украинским подразделениям на северных флангах у Артёмовска, где ВСУ стараются отстоять занятые ранее позиции.
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