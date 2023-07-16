Замглавы Минобороны Украины Маляр была вынуждена признать активное наступление ВС РФ на Купянском направлении

1:01 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

На Авдеевском, Марьинском, и особенно Купянском направлении наблюдается активное наступление российских вооружённых сил, на этих участках ведутся упорные бои. Такой вывод была вынуждена сделать замминистра обороны Украины Анна Маляр.

Фото: https://t.me/anna_news/35266

Замглавы украинского оборонного ведомства отметила, что ВСУ пока пришлось занять оборонительную позицию.

"На востоке ситуация несколько обострилась. Враг два дня подряд активно наступает на Купянском направлении в Харьковской области. Мы в обороне. Идут ожесточенные бои", — написала Маляр в своём Telegram-канале.

Замминистра добавила, что наступательные действия со стороны российской армии также фиксируются на Марьинском и Авдеевском направлениях, на которых не прекращаются жестокие бои. Также сложно приходится украинским подразделениям на северных флангах у Артёмовска, где ВСУ стараются отстоять занятые ранее позиции.