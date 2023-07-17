В Telegram-канале СБУ опубликовано сообщение с фактическим признанием причастности ведомства к организации атаки на Крымский мост, вследствие которой два человека погибли, а один серьёзно пострадал.
В качестве реакции на чрезвычайное происшествие, случившееся в ночь на 17 июля, сотрудники СБУ обнародовали переделанный фрагмент народной песни Украины: "Соловей, родной брат, опять мост пошёл " поспать".
В заявлении спецслужбы говорится также о том, что "музыка — народная, а слова — СБУ".
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Российский врач-онколог и хирург Иван Карасёв объяснил, как понять, что кровь в организме становится густой, и какие шаги предпринять.