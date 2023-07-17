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СБУ обнародовала сообщение с фактическим признанием организации атаки на Крымский мост

Силовые структуры

В Telegram-канале СБУ опубликовано сообщение с фактическим признанием причастности ведомства к организации атаки на Крымский мост, вследствие которой два человека погибли, а один серьёзно пострадал.

СБУ обнародовала сообщение с фактическим признанием организации атаки на Крымский мост
Фото: www.facebook. com

В качестве реакции на чрезвычайное происшествие, случившееся в ночь на 17 июля, сотрудники СБУ обнародовали переделанный фрагмент народной песни Украины: "Соловей, родной брат, опять мост пошёл " поспать".

В заявлении спецслужбы говорится также о том, что "музыка — народная, а слова — СБУ".

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Автор Светлана Куркина
Светлана Куркина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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