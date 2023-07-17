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"РБК-Украина": атаку на Крымский мост спланировали ВМС Украины и СБУ

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Силовые структуры

Осуществлённую минувшей ночью атаку на Крымский мост заблаговременно спланировали сотрудники СБУ и представители ВМФ Украины. Корреспонденты информационного портала "РБК-Украина" пишут об этом со ссылкой на собственный осведомлённый источник в Службе безопасности. 

"РБК-Украина": атаку на Крымский мост спланировали ВМС Украины и СБУ
Фото: Telegram-канал Shot t.me/s/shot_shot

Из публикации следует, что киевский режим повредил мост с помощью надводных дронов.

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Автор Светлана Куркина
Светлана Куркина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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