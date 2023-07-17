Осуществлённую минувшей ночью атаку на Крымский мост заблаговременно спланировали сотрудники СБУ и представители ВМФ Украины. Корреспонденты информационного портала "РБК-Украина" пишут об этом со ссылкой на собственный осведомлённый источник в Службе безопасности.
Из публикации следует, что киевский режим повредил мост с помощью надводных дронов.
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