"РБК-Украина": атаку на Крымский мост спланировали ВМС Украины и СБУ

0:25 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Осуществлённую минувшей ночью атаку на Крымский мост заблаговременно спланировали сотрудники СБУ и представители ВМФ Украины. Корреспонденты информационного портала "РБК-Украина" пишут об этом со ссылкой на собственный осведомлённый источник в Службе безопасности.

Фото: Telegram-канал Shot t.me/s/shot_shot

Из публикации следует, что киевский режим повредил мост с помощью надводных дронов.