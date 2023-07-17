Шурыгин призвал РФ начать планомерное уничтожение Киева как политического центра

1:48 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

17 июля Крымский мост был атакован беспилотными надводными аппаратами. В ходе теракта погибла супружеская пара, их 14-летняя дочь получила ранения. Военный эксперт Владислав Шурыгин прокомментировал произошедшее.

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Он отметил, что Крымский мост был и остаётся не только крупнейшим стратегическим объектом, который в силу своих размеров и местоположения сложно защитить. Также он является важнейшим политическим символом, любой удар по которому крайне болезненно отзывается в общественном сознании.

Главной целью теракта является переключение общественного внимания с полного провала стратегического наступления ВС Украины, которое завершилось крупными потерями.

"Удар по мосту должен "обнулить" позор поражения и зафиксировать "перемогу" в мозгах украинцев. При этом реальный ущерб от этого удара минимальный", — отметил Шурыгин.

Эксперт предположил, что в ближайшее время возможны массированные ракетно-дроновые удары ВКС РФ по военным объектам ВСУ. Однако такой ответ со стороны России Шурыгин считает мягким.

"Пора принять политические решения, касаемо неприкосновенности политического руководства Украины, её политической и экономической элиты. Все они должны быть объявлены террористами, и за всеми ими должна быть начата беспощадная охота везде, где наши возможности позволяют их достать", — сообщил эксперт.

Шурыгин считает, что важно начать планомерное уничтожение Киева как политического центра: приступить к атакам военно-политической инфраструктуры, объявить территорию Украины закрытой для любых поездок кого бы то ни было.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.