В связи с чрезвычайным происшествием на Крымском мосту Следком РФ возбудил уголовное дело о теракте.
Об этом сообщает сайт СКР.
По факту повреждения Крымского моста Главным СУ Следственного комитета РФ возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьёй 205 УК России (террористический акт).
В ночь на 17 июля в результате теракта, совершенного украинскими спецслужбами, была повреждена одна из секций Крымского моста. Погибли мужчина и женщина, ехавшие на автомобиле, их несовершеннолетняя дочь ранена, сообщают правоохранители.
В рамках уголовного дела назначены экспертизы, устанавливаются лица из числа спецслужб Украины и вооруженных формирований, причастные к этому преступлению, подытожили в ведомстве.
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