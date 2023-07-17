Следком: Происшествие на Крымском мосту признано о террористическим актом

0:53 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

В связи с чрезвычайным происшествием на Крымском мосту Следком РФ возбудил уголовное дело о теракте.

Фото: Следственный комитет РФ

Об этом сообщает сайт СКР.

По факту повреждения Крымского моста Главным СУ Следственного комитета РФ возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьёй 205 УК России (террористический акт).

В ночь на 17 июля в результате теракта, совершенного украинскими спецслужбами, была повреждена одна из секций Крымского моста. Погибли мужчина и женщина, ехавшие на автомобиле, их несовершеннолетняя дочь ранена, сообщают правоохранители.

В рамках уголовного дела назначены экспертизы, устанавливаются лица из числа спецслужб Украины и вооруженных формирований, причастные к этому преступлению, подытожили в ведомстве.

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