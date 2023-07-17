По одной из двух веток Крымского моста может быть запущено реверсивное движение. В настоящее время идёт проработка соответствующего технического решения, следует из заявления руководителя парламента Республики Крым Владимира Константинова.
По словам главы крымского парламента, точный план дальнейших действий власти полуострова оперативно скоординируют после завершения предварительного обследования повреждений моста.
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