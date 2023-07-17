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Константинов допустил реверсивное движение по одной ветке Крымского моста

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Силовые структуры

По одной из двух веток Крымского моста может быть запущено реверсивное движение. В настоящее время идёт проработка соответствующего технического решения, следует из заявления руководителя парламента Республики Крым Владимира Константинова.

Константинов допустил реверсивное движение по одной ветке Крымского моста
Фото: Telegram-канал Shot t.me/s/shot_shot

По словам главы крымского парламента, точный план дальнейших действий власти полуострова оперативно скоординируют после завершения предварительного обследования повреждений моста.

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Автор Светлана Куркина
Светлана Куркина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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