Константинов допустил реверсивное движение по одной ветке Крымского моста

0:28 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

По одной из двух веток Крымского моста может быть запущено реверсивное движение. В настоящее время идёт проработка соответствующего технического решения, следует из заявления руководителя парламента Республики Крым Владимира Константинова.

Фото: Telegram-канал Shot t.me/s/shot_shot

По словам главы крымского парламента, точный план дальнейших действий власти полуострова оперативно скоординируют после завершения предварительного обследования повреждений моста.