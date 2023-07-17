Захарова: атаку на Крымский мост совершила террористическая огосударствленная структура

0:40 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Сегодняшнюю атаку на Крымский мост, совершённую режимом Зеленского, прокомментировала официальный представитель российского МИД Мария Захарова. Она назвала киевский режим террористическим со всеми признаками организованной преступной группировки международного масштаба.

Фото: lenta.ru

По словам Захаровой, украинские официальные лица и военнослужащие принимают решения при непосредственном участии политиков и спецслужб Соединённых Штатов и Великобритании.

"США и Британия осуществляют руководство террористической огосударствленной структурой", — резюмировала официальный представитель МИД РФ.