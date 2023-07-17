Сегодняшнюю атаку на Крымский мост, совершённую режимом Зеленского, прокомментировала официальный представитель российского МИД Мария Захарова. Она назвала киевский режим террористическим со всеми признаками организованной преступной группировки международного масштаба.
По словам Захаровой, украинские официальные лица и военнослужащие принимают решения при непосредственном участии политиков и спецслужб Соединённых Штатов и Великобритании.
"США и Британия осуществляют руководство террористической огосударствленной структурой", — резюмировала официальный представитель МИД РФ.
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