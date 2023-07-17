Песков заявил о фактическом прекращении всех договорённостей по зерновой сделке

0:19 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Из заявления пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова следует, что зерновая сделка остановлена.

Фото: РБК

Все договорённости в её рамках фактически прекращены. Корреспонденты информагентства ТАСС пишут об этом со ссылкой на соответствующее заявление официального представителя Кремля.