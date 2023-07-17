Из заявления пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова следует, что зерновая сделка остановлена.
Все договорённости в её рамках фактически прекращены. Корреспонденты информагентства ТАСС пишут об этом со ссылкой на соответствующее заявление официального представителя Кремля.
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