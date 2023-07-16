Из порта Одессы вышло последнее перед завершением зерновой сделки судно

Из одесского порта вышел последний балкер с зерном украинского производства перед завершением зерновой сделки.

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Корреспонденты информагентства Reuters сообщают, что судно покинуло порт Одессы сегодня в 8:12. В Стамбул балкер прибудет, как ожидается, около двух часов дня в понедельник, 17 июля.