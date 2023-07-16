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Из порта Одессы вышло последнее перед завершением зерновой сделки судно

Силовые структуры

Из одесского порта вышел последний балкер с зерном украинского производства перед завершением зерновой сделки.

Из порта Одессы вышло последнее перед завершением зерновой сделки судно
Фото: pixabay.com

Корреспонденты информагентства Reuters сообщают, что судно покинуло порт Одессы сегодня в 8:12. В Стамбул балкер прибудет, как ожидается, около двух часов дня в понедельник, 17 июля.

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Автор Светлана Куркина
Светлана Куркина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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