МК: капитан Гундаров предположил, почему не сработала защита Крымского моста от терактов

1:17 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Новый теракт ВСУ против Крымского моста показал, что уязвимости в безопасности сооружения остались спустя девять месяцев после первого теракта, чем и смог воспользоваться противник. Почему так получилось, ответил военный эксперт капитан 1 ранга в запасе Владимир Гундаров в беседе с "МК".

Фото: most.life

Аналитик заметил, что мост охраняют силы Военно-морского флота и погранслужба ФСБ, а охрану моста с побережья выполняет Росгвардия. И все структуры давно уже научились действовать согласованно.

Морские беспилотники могли пропустить по ряду причин, считает собеседник издания. По его мнению, эти аппараты шли не со стороны Украины. а спущены были на воду, скорее всего, совсем недалеко от моста.

Спецслужбы Киева могли зафрахтовать гражданское судно под флагом любой страны для перевозки грузов, например. И его, как говорят на флоте, использовали в качестве матки-носителя для беспилотных аппаратов, предположил эксперт.

Он также считает, что дроны могли быть даже замечены российскими службами во время движения к мосту, однако для адекватной реакции расстояние оказалось слишком малым.

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