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МК: Клинцевич объяснил, почему подводные дроны ВСУ смогли достать до Крымского моста

1:22
Силовые структуры

Украинские диверсанты совершили второй террористический акт на Крымском мосту, скорее всего, с помощью подводных дронов. При этом обойти все заграждения и помочь украинцам могли американские разведывательно-ударные беспилотники, замеченные незадолго до теракта над акваторией Чёрного моря. Такое мнение высказал военный эксперт Андрей Клинцевич в беседе с "МК".

МК: Клинцевич объяснил, почему подводные дроны ВСУ смогли достать до Крымского моста
Фото: most.life

При ударе по Крымскому мосту, скорее всего, применялся полупогруженный или полностью погруженный в воду дрон, а не поверхностный, как те, которые использовались при атаке на Севастополь, объяснил аналитик.

Движение какого-то подводного средства в районе моста в условиях достаточно активного маневрирования здесь гражданских судов засечь сонарами достаточно сложно. Поэтому противник нашёл брешь в нашей обороне и попробовал подорвать мост, объяснил собеседник издания.

По его мнению, на использование погруженного дрона указывает направление взрыва — со стороны воды наверх. Полотно было просто сброшено с опоры, но сами опоры разрушены не были.

Запустить эти беспилотники, имеющие небольшую дальность действия, могли с какого-то судна, не исключено, что как раз с маршрута движения судов по так называемому зерновому коридору, заключил Клинцевич.

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Удар по Крымскому мосту
Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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