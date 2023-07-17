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Глава военной администрации Синегубов сообщил об эвакуации детей из девяти населённых пунктов Харьковской области

0:50
Силовые структуры

Члены Совета обороны Харьковской области Украины сегодня приняли решение в обязательном порядке эвакуировать детей из девяти населённых пунктов Чугуевского района. Соответствующее сообщение опубликовано в Телеграм-канале руководителя областной военной администрации (ОВА) Олега Синегубова.

Глава военной администрации Синегубов сообщил об эвакуации детей из девяти населённых пунктов Харьковской области
Фото: скрин Ютуб

По его словам, в Волчанской городской общине проживают 194 ребёнка, и 144 из них — в Волчанске.

"Их необходимо эвакуировать в более безопасные населённые пункты области вместе, по меньшей мере, с одним из родителей или другим опекуном", — констатировал Синегубов.

Глава ОВА заверил общественность в том, что каждая эвакуированная семья получит временное жильё и всю необходимую гуманитарную помощь.

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Автор Светлана Куркина
Светлана Куркина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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