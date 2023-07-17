Члены Совета обороны Харьковской области Украины сегодня приняли решение в обязательном порядке эвакуировать детей из девяти населённых пунктов Чугуевского района. Соответствующее сообщение опубликовано в Телеграм-канале руководителя областной военной администрации (ОВА) Олега Синегубова.
По его словам, в Волчанской городской общине проживают 194 ребёнка, и 144 из них — в Волчанске.
"Их необходимо эвакуировать в более безопасные населённые пункты области вместе, по меньшей мере, с одним из родителей или другим опекуном", — констатировал Синегубов.
Глава ОВА заверил общественность в том, что каждая эвакуированная семья получит временное жильё и всю необходимую гуманитарную помощь.
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