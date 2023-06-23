Киевский режим активно занимается в настоящее время переброской оперативных резервов на купянское направление в Харьковской области. Информагентство ТАСС пишет об этом со ссылкой на подполковника НМ ЛНР в отставке Андрея Марочко.
По словам военного эксперта, бойцы ВС РФ зафиксировали перемещение колонн укронацистов, в составах которых много бронированной и автомобильной техники, а также танков на тралах.
"В грузовых автомобилях везётся личный состав и материальное имущество", — заявил Марочко со ссылкой на данные разведки РФ.
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