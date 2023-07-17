В Челябинской области задержали пенсионера, который развращал собственную внучку

Источник из силовых структур Челябинской области сообщил о задержании пенсионера из города Симы, который более полугода совершал насильственные действия в отношении своей внучки.

Фото: thunertagblatt.ch

Сообщается, что пенсионер постоянно отводил несовершеннолетнюю девочку на различные кружки по танцам и секции. По дороге он заводил внучку в укромное место и развращал. Насилие над ребёнком происходило с сентября 2021 года по май 2022 года.

На данный момент мужчина задержан, против него возбуждено уголовное дело по статье о насильственных действиях сексуального характера. Об этом сообщает kursdela.biz.

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