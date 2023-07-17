Национальный антитеррористический комитет России опубликовал актуальное видео последствий теракта на Крымском мосту.
На кадрах видно, что один из пролётов сместился и провис над морем. Также в кадре виден проходящий мимо поезд.
Сообщается, что повреждённые конструкции изучают специалисты различных ведомств, которые должны к вечеру представить первые результаты.
Предварительные результаты экспертиз показали, что восстановить Крымский мост возможно за две-три недели, пишет Telegram-канал Shot со ссылкой на источники.
Сейчас автомобильное движение пустили в объезд — через новые российские территории.
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