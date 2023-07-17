НАК опубликовал новое видео последствий теракта на Крымском мосту

Национальный антитеррористический комитет России опубликовал актуальное видео последствий теракта на Крымском мосту.

Видео последствий теракта на Крымском мосту

На кадрах видно, что один из пролётов сместился и провис над морем. Также в кадре виден проходящий мимо поезд.

Сообщается, что повреждённые конструкции изучают специалисты различных ведомств, которые должны к вечеру представить первые результаты.

Предварительные результаты экспертиз показали, что восстановить Крымский мост возможно за две-три недели, пишет Telegram-канал Shot со ссылкой на источники.

Сейчас автомобильное движение пустили в объезд — через новые российские территории.