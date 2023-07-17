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МК: Дандыкин рассказал, что ждёт ВСУ на острове Змеиный после окончания зерновой сделки

Силовые структуры

Военный эксперт капитан 1-го ранга в запасе Василий Дандыкин рассказал, что ждёт юг Украины и остров Змеиный после второго теракта на Крымском мосту и приостановки "зерновой сделки".

МК: Дандыкин рассказал, что ждёт ВСУ на острове Змеиный после окончания зерновой сделки
Фото: Telegram

Прекращение договорённостей даёт российской армии право "снять белые перчатки" и работать в акватории Чёрного моря более уверенно. Такое мнение высказал аналитик в беседе с "МК".

Он отметил, что Черноморскому флоту было очень тяжело решать боевые задачи из-за того, что суда ходили по "зерновому коридору". Нельзя исключить, что из-за этого давления российские военные оставили и остров Змеиный.

А недавний массированный удар по острову, после того, как там побывал президент Украины Владимир Зеленский, должен был, вероятно, продемонстрировать отношение России к договорённостям, касающимся вывоза украинского зерна морем.

Но этот удар стал предтечей событий, которые ещё ждут впереди, добавил собеседник издания. Сейчас мы можем наносить удары по военным объектам на всём юге Украины, заявил Дандыкин.

"Если раньше противник спокойно находился на острове Змеиный, пока была зерновая сделка, то теперь он там сидеть не будет. Я думаю, что впереди будет много интересного", — заключил он.

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Видео последствий теракта на Крымском мосту
Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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