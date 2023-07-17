Нанесен ряд ударов по аэродрому "Арциз", в Одессе, откуда же и в последнее время обычно вылетают и хранятся все БПЛА ВС

Российские Вооружённые силы продолжают демилитаризацию Украины, разбивая военную инфраструктуру националистов киевской власти.

Фото: https://t.me/RVvoenkor/37512

Как сообщает Telegram-канал "Украина.ру", в воздушном пространстве Незалежной замечены беспилотные аппараты "Герань". Уже слышны взрывы в Одессе,

"Нанесён ряд ударов по аэродрому "Арциз" в Одессе. Откуда же в последнее время обычно вылетают и хранятся все беспилотники армии Украины", — пишет портал.

По данным украинских ресурсов, в ближайшие 72 часа по Украине будет ракетный массированный прилёт. Теперь якобы может прилететь по портам.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.