Российские Вооружённые силы продолжают демилитаризацию Украины, разбивая военную инфраструктуру националистов киевской власти.
Как сообщает Telegram-канал "Украина.ру", в воздушном пространстве Незалежной замечены беспилотные аппараты "Герань". Уже слышны взрывы в Одессе,
"Нанесён ряд ударов по аэродрому "Арциз" в Одессе. Откуда же в последнее время обычно вылетают и хранятся все беспилотники армии Украины", — пишет портал.
По данным украинских ресурсов, в ближайшие 72 часа по Украине будет ракетный массированный прилёт. Теперь якобы может прилететь по портам.
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