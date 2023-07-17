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Нанесен ряд ударов по аэродрому "Арциз", в Одессе, откуда же и в последнее время обычно вылетают и хранятся все БПЛА ВС

Силовые структуры

Российские Вооружённые силы продолжают демилитаризацию Украины, разбивая военную инфраструктуру националистов киевской власти.

Нанесен ряд ударов по аэродрому "Арциз", в Одессе, откуда же и в последнее время обычно вылетают и хранятся все БПЛА ВС
Фото: https://t.me/RVvoenkor/37512

Как сообщает Telegram-канал "Украина.ру", в воздушном пространстве Незалежной замечены беспилотные аппараты "Герань". Уже слышны взрывы в Одессе,

"Нанесён ряд ударов по аэродрому "Арциз" в Одессе. Откуда же в последнее время обычно вылетают и хранятся все беспилотники армии Украины", — пишет портал.

По данным украинских ресурсов, в ближайшие 72 часа по Украине будет ракетный массированный прилёт. Теперь якобы может прилететь по портам.

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Взорванная часть Крымского моста
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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