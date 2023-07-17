Гагин: удар по Крымскому мосту мог быть нанесён натовскими надводными дронами

Удар по Крымскому мосту, по всей вероятности, был нанесён надводными беспилотными аппаратами НАТО.

Фото: Личный архив Яна Гагина

Об этом сообщил советник врио главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин.

В момент атаки над Чёрным морем находился американский разведывательный аппарат, цитирует РИА Новости эксперта.

Все пункты пропуска на полуостров Крым из Херсонской области работают штатно, выезд из Республики упрощён, также сообщает издание.

Очередей на выезд через Херсонскую область, в том числе на контрольно-пропускной пункт Джанкой, нет. Пропуск в Крым из Херсонщины идёт в прежнем порядке, время ожидания в очереди на въезд на полуостров сейчас не более 25 минут.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.