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Воздушная тревога объявлена в семи областях Украины. Мощные взрывы в Одессе

0:35
Силовые структуры

В семи областях Украины ревёт воздушная тревога. Украинские СМИ сообщают о мощных взрывах в ряде регионов.

Воздушная тревога объявлена в семи областях Украины. Мощные взрывы в Одессе
Фото: https://t.me/RVvoenkor/23206

Так, сирены завыли в:

  • Черкасской,
  • Полтавской,
  • Харьковской,
  • Днепропетровской,
  • Кировоградской,
  • Одесской,
  • Николаевской областях.

"Из города по трассе Одесса — Рени много машин с мигалками", — цитирует СМИ Незалежной "Украина.ру".

Вместе с тем, также "прилёты" зафиксировали в:

  • Одессе,
  • Николаеве,
  • Днепропетровской области,
  • Очакове,
  • Харьковской области.

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Автор Екатерина Широкова
Екатерина Широкова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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