В семи областях Украины ревёт воздушная тревога. Украинские СМИ сообщают о мощных взрывах в ряде регионов.
Так, сирены завыли в:
"Из города по трассе Одесса — Рени много машин с мигалками", — цитирует СМИ Незалежной "Украина.ру".
Вместе с тем, также "прилёты" зафиксировали в:
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Telegram-канал Shot обнародовал фотографии с места ЧП на Крымском мосту. На пролётах со стороны полуострова повреждено дорожное полотно.