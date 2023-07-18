Воздушная тревога объявлена в семи областях Украины. Мощные взрывы в Одессе

0:35 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

В семи областях Украины ревёт воздушная тревога. Украинские СМИ сообщают о мощных взрывах в ряде регионов.

Фото: https://t.me/RVvoenkor/23206

Так, сирены завыли в:

Черкасской,

Полтавской,

Харьковской,

Днепропетровской,

Кировоградской,

Одесской,

Николаевской областях.

"Из города по трассе Одесса — Рени много машин с мигалками", — цитирует СМИ Незалежной "Украина.ру".

Вместе с тем, также "прилёты" зафиксировали в:

Одессе,

Николаеве,

Днепропетровской области,

Очакове,

Харьковской области.