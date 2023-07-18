Американские чиновники предъявили Москве обвинения в том, что истребитель ВКС РФ осуществлял небезопасные манёвры рядом с самолётом США в воздушном пространстве Сирии. Об "авиахулиганстве" России пишет информационное издание Politico.
Вашингтон утверждает, что принадлежащее России судно пролетело чересчур близко к самолёту воздушного наблюдения США и вынудило его пройти через турбулентный след. Данный манёвр нёс потенциальную угрозу жизням четырёх членов экипажа, резюмировали авторы публикации.
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