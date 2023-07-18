Politico: США обвинили истребитель ВКС РФ в небезопасных манёврах над Сирией

Американские чиновники предъявили Москве обвинения в том, что истребитель ВКС РФ осуществлял небезопасные манёвры рядом с самолётом США в воздушном пространстве Сирии. Об "авиахулиганстве" России пишет информационное издание Politico.

Фото: Вадим Савицкий

Вашингтон утверждает, что принадлежащее России судно пролетело чересчур близко к самолёту воздушного наблюдения США и вынудило его пройти через турбулентный след. Данный манёвр нёс потенциальную угрозу жизням четырёх членов экипажа, резюмировали авторы публикации.