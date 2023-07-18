Чиновники из США: истребители Запада будут малоэффективными на Украине из-за систем ПВО РФ

Поставляемые Западом истребители будут малоэффективными в вооружённом украинском конфликте в связи с мощными средствами ПВО, которыми располагает российская сторона. Корреспонденты авторитетного информационного издания Washington Post пишут об этом, ссылаясь на высокопоставленных чиновников из Соединённых Штатов.

Фото: w-dog.ru

Один из источников газеты акцентировал внимание на том, что подход состоит в существенном усилении давления на позиции бойцов ВС РФ совместными действиями разных родов войск.