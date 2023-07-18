Поставляемые Западом истребители будут малоэффективными в вооружённом украинском конфликте в связи с мощными средствами ПВО, которыми располагает российская сторона. Корреспонденты авторитетного информационного издания Washington Post пишут об этом, ссылаясь на высокопоставленных чиновников из Соединённых Штатов.
Один из источников газеты акцентировал внимание на том, что подход состоит в существенном усилении давления на позиции бойцов ВС РФ совместными действиями разных родов войск.
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