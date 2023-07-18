Члены комитета Европарламента призывают МУС к выдаче ордера на арест президента Белоруссии Лукашенко

Члены комитета Европарламента (ЕП) по иностранным делам сегодня одобрили отчёт, в котором фигурирует призыв к выдаче ордера на арест белорусского лидера Александра Лукашенко.

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На официальном портале ЕП опубликовано сообщение, из которого следует, что в связи с ранее выданными ордерами на арест российского лидера Владимира Путина и уполномоченного по правам ребёнка в РФ Марии Львовой-Беловой необходимо рассмотреть аналогичную инициативу и в отношении президента Белоруссии.

Авторы документа выразили мнение о том, что белорусская сторона обязана понести ответственность за "преступления, совершённые на территории Украины". Речь идёт, в том числе, и о незаконной передаче детей, говорится в отчёте ЕП.