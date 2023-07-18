Украинское контрнаступление несёт огромные потери. Солдат ВСУ теряют на минных полях, сообщает председатель Комитета начальников штабов Вооружённых сил США генерал Марк Милли.
"Потери, которые украинцы несут в ходе этого наступления, объясняются не столько российской военно-воздушной мощью, сколько минными полями".
Именно поэтому, как уточняет американский политик, необходимо сосредоточить силы вокруг наземного боя, используя при этом поставляемую Западом технику для разминирования и более тщательно продумывая тактику.
В свою очередь, российское оборонное ведомство под руководством Сергея Шойгу сообщило, что ВСУ за весь период своего контрнаступления потеряли более 26 тыс. военных и 3 тыс. единиц вооружения.
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