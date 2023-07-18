Очередные контратаки армии Украины на рубеже Копани — Работино на Запорожском направлении завершилась опять провалом.
Об этом сообщают военные корреспонденты издания "Русская Весна".
Огнём ПТУР и артиллеристов у 47-й и 65-й ВСУ бригад уничтожены не менее 3-х американских бронемашин Bradley, несколько других БТР, убито и ранено три штурмовых взвода националистов, пытавшихся прорвать оборону ВС РФ. Уцелевшие боевики бежали.
Сейчас с обеих сторон работает артиллерия, бои перешли в позиционную фазу. Российские бойцы также добивают остатки всушников, разбежавшихся по лесопосадкам.
Ореховские спартанцы ВС РФ продолжают удерживать фронт уже шесть недель, подытожил портал.
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