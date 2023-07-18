Атака техники НАТО у Орехова отражена, остались трупы и горящие БМП Bradley

Очередные контратаки армии Украины на рубеже Копани — Работино на Запорожском направлении завершилась опять провалом.

Фото: t.me/RVvoenkor

Об этом сообщают военные корреспонденты издания "Русская Весна".

Огнём ПТУР и артиллеристов у 47-й и 65-й ВСУ бригад уничтожены не менее 3-х американских бронемашин Bradley, несколько других БТР, убито и ранено три штурмовых взвода националистов, пытавшихся прорвать оборону ВС РФ. Уцелевшие боевики бежали.

Сейчас с обеих сторон работает артиллерия, бои перешли в позиционную фазу. Российские бойцы также добивают остатки всушников, разбежавшихся по лесопосадкам.

Ореховские спартанцы ВС РФ продолжают удерживать фронт уже шесть недель, подытожил портал.