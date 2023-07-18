Один день в Ясиноватой — как выживают люди Донбасса

Собственный корреспондент Pravda. Ru Дарья Асламова сняла ряд репортажей в Ясиноватой, одного из самых обстреливаемых городов Донецкой Народной Республики.

Фото: Дарья Асламова, Pravda.Ru

В этот раз она встретилась с супругой инвалида Великой Отечественной войны, участника Парада Победы в Москве Анфисой Павловной Андреевой.

"Хоть и ребёнком, но я помню и ту войну. Уезжать я отсюда не хочу. Да и некуда", — рассказала женщина.

Она отметила, что в её дом два раза прилетали украинские ракеты. Несмотря на 88 лет, Анфиса Павловна часто проводит время на улице, поскольку окна её дома забиты и сидеть в темноте ей просто неуютно и душно.