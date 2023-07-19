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Марочко: ВСУ могли доставить в район Артёмовска кассетные боеприпасы

Силовые структуры

На территорию Артёмовска украинская армия доставила партию снарядов для артиллерии НАТО, в коробках которых, предположительно, могут быть и кассетные боеприпасы. Такое мнение выразил подполковник Луганской Народной Республики в отставке Андрей Марочко.

Марочко: ВСУ могли доставить в район Артёмовска кассетные боеприпасы
Фото: eadaily.com

"Заявление [командующего сухопутными войсками ВСУ Александра] Сырского о применении кассетных боеприпасов из США в ближайшее время в Артёмовске имеет под собой основания".

Как передаёт военный эксперт, боеприпасы доставлены в районы Константиновки и Часового Яра.

Ранее подполковник сообщил об успешных маневрах со стороны ВС РФ. На данный момент российская армия усиливает удары по ВСУ на Краснолиманском направлении.

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Автор Александра Князькина
Александра Князькина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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