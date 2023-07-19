Марочко: ВСУ могли доставить в район Артёмовска кассетные боеприпасы

На территорию Артёмовска украинская армия доставила партию снарядов для артиллерии НАТО, в коробках которых, предположительно, могут быть и кассетные боеприпасы. Такое мнение выразил подполковник Луганской Народной Республики в отставке Андрей Марочко.

Фото: eadaily.com

"Заявление [командующего сухопутными войсками ВСУ Александра] Сырского о применении кассетных боеприпасов из США в ближайшее время в Артёмовске имеет под собой основания".

Как передаёт военный эксперт, боеприпасы доставлены в районы Константиновки и Часового Яра.

Ранее подполковник сообщил об успешных маневрах со стороны ВС РФ. На данный момент российская армия усиливает удары по ВСУ на Краснолиманском направлении.