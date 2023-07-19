На территорию Артёмовска украинская армия доставила партию снарядов для артиллерии НАТО, в коробках которых, предположительно, могут быть и кассетные боеприпасы. Такое мнение выразил подполковник Луганской Народной Республики в отставке Андрей Марочко.
"Заявление [командующего сухопутными войсками ВСУ Александра] Сырского о применении кассетных боеприпасов из США в ближайшее время в Артёмовске имеет под собой основания".
Как передаёт военный эксперт, боеприпасы доставлены в районы Константиновки и Часового Яра.
Ранее подполковник сообщил об успешных маневрах со стороны ВС РФ. На данный момент российская армия усиливает удары по ВСУ на Краснолиманском направлении.
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