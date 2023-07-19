Командиры ВСУ устраивают самосуды прямо на передовых позициях

0:49 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Военнопленные из украинской армии сообщили, что их командиры на передовых позициях устраивают самосуд и расправляются с подчиненными.

Фото: The Daily Beast

Видеоролик признания украинского военнопленного предоставляет Минобороны РФ.

По его словам, он был мобилизован и проходил обучение в Британии, где голландские и норвежские инструкторы его обучали работе с переносным зенитным ракетным комплексом и десантно-штурмовым действиям. А по прибытию на фронт он столкнулся с тем, что командиры ВСУ зачастую устраивали самосуд над теми солдатами, кто пытался возражать им.

"Командир сразу начал сводить счёты с теми, кто там был против. Товарища моего убили. Потом начали стрелять по мне", — рассказывает украинский военнопленный.