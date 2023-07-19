Военнопленные из украинской армии сообщили, что их командиры на передовых позициях устраивают самосуд и расправляются с подчиненными.
Видеоролик признания украинского военнопленного предоставляет Минобороны РФ.
По его словам, он был мобилизован и проходил обучение в Британии, где голландские и норвежские инструкторы его обучали работе с переносным зенитным ракетным комплексом и десантно-штурмовым действиям. А по прибытию на фронт он столкнулся с тем, что командиры ВСУ зачастую устраивали самосуд над теми солдатами, кто пытался возражать им.
"Командир сразу начал сводить счёты с теми, кто там был против. Товарища моего убили. Потом начали стрелять по мне", — рассказывает украинский военнопленный.
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