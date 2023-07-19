Появляются подробности ударов РФ по украинским объектам ночью 19 июля.
Многочисленные удары нанесены по портовой инфраструктуре. Примерно двух недель таких ударов на черноморские порты Украины будет достаточно, чтобы её лишить возможности пользоваться выходом к морю, пишет "Военное обозрение".
Под ударами оказалась инфраструктура, находящаяся в посёлке Коблево в Николаевской области. В одной части населённого пункта был расположен пункт размещения боевиков ВМС Украины. Они переброшены были туда из города Очакова после российских ударов.
Также портал сообщает, что в Одессе ракетами уничтожен ЗРК, который прикрывал военную активность Одесского аэропорта. Зенитно-ракетный комплекс находился южнее аэропорта. Взрыв вызвал пожар и детонацию.
На этом фоне в Генштаб Украины традиционно объявляет о "всех сбитых ракетах и БПЛА".
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