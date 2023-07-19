В Николаевской области уничтожен пункт размещения личного состава ВМС ВСУ

1:03 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Появляются подробности ударов РФ по украинским объектам ночью 19 июля.

Фото: flot2017.com

Многочисленные удары нанесены по портовой инфраструктуре. Примерно двух недель таких ударов на черноморские порты Украины будет достаточно, чтобы её лишить возможности пользоваться выходом к морю, пишет "Военное обозрение".

Под ударами оказалась инфраструктура, находящаяся в посёлке Коблево в Николаевской области. В одной части населённого пункта был расположен пункт размещения боевиков ВМС Украины. Они переброшены были туда из города Очакова после российских ударов.

Также портал сообщает, что в Одессе ракетами уничтожен ЗРК, который прикрывал военную активность Одесского аэропорта. Зенитно-ракетный комплекс находился южнее аэропорта. Взрыв вызвал пожар и детонацию.

На этом фоне в Генштаб Украины традиционно объявляет о "всех сбитых ракетах и БПЛА".

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