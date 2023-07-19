Воздушная тревога объявлена в двух регионах Украины

В Сумской и Харьковской областях Украины прозвучали сирены: объявлена воздушная тревога. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты украинского Министерства цифровой трансформации.

Фото: ren.tv

Напомним, ранее на территории Киева произошли мощные взрывы и была приведена в действие работа ПВО. Об этом проинформировал мэр города Виталий Кличко.