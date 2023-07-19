В Сумской и Харьковской областях Украины прозвучали сирены: объявлена воздушная тревога. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты украинского Министерства цифровой трансформации.
Напомним, ранее на территории Киева произошли мощные взрывы и была приведена в действие работа ПВО. Об этом проинформировал мэр города Виталий Кличко.
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Адвокат Александр Добровинский считает, что на фестивале Лаймы Вайкуле артисты выступят на понятном для всех русском языке.