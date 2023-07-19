Одесса подверглась самой масштабной атаке за весь период российской спецоперации, следует из заявления мэра города Геннадия Труханова.
Политик назвал минувшую ночь "одной из самых ужасных".
"Такого масштаба атаки мы не помним", — подчеркнул Труханов в Facebook*.
Ранее стало известно, что ночью 19 июля Вооружённые силы РФ нанесли ракетный удар по объектам ВСУ в Одесской области.
По словам политического эксперта, бывшего посла ЛНР в России Родиона Мирошника, армия РФ приступила к тотальному разоружению портовой инфраструктуры Украины, которую Киев активно накачивал оружием, прикрываясь "зерновой сделкой".
* продукт Meta, деятельность признана экстремистской, запрещена на территории России по решению Тверского суда Москвы от 21.03.2022.
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Адвокат Александр Добровинский считает, что на фестивале Лаймы Вайкуле артисты выступят на понятном для всех русском языке.