Мэр Одессы Труханов заявил о самой масштабной атаке с начала российской спецоперации

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Одесса подверглась самой масштабной атаке за весь период российской спецоперации, следует из заявления мэра города Геннадия Труханова.

Фото: Вадим Савицкий

Политик назвал минувшую ночь "одной из самых ужасных".

"Такого масштаба атаки мы не помним", — подчеркнул Труханов в Facebook*.

Ранее стало известно, что ночью 19 июля Вооружённые силы РФ нанесли ракетный удар по объектам ВСУ в Одесской области.

По словам политического эксперта, бывшего посла ЛНР в России Родиона Мирошника, армия РФ приступила к тотальному разоружению портовой инфраструктуры Украины, которую Киев активно накачивал оружием, прикрываясь "зерновой сделкой".

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