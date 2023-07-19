Россия разоружает Одессу: Мирошник назвал поражённые цели

1:01 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Минувшей ночью российская авиация нанесла самый мощный удар по Одесской области с начала спецоперации. Крылатые ракеты и беспилотники атаковали военные и стратегические объекты ВСУ в регионе.

Фото: Вадим Савицкий

Политический эксперт, экс-посол ЛНР в России Родион Мирошник сообщил, что ВКС РФ приступили к тотальному разоружению Одессы. На данный момент идёт "разбор" портовой инфраструктуры, которую активно накачивали оружием и продукцией двойного назначения под прикрытием "зерновой сделки".

Мирошник отметил, что под удары попали одесский и черноморский морские торговые порты, Рыбпорту, который находится в собственности группы "Приват", мост через Днестровский лиман, мост через Днестр в Маяках, а также одесский аэропорт и аэродром Школьный.

"Данные по портам Южный, Рени, Измаил и Килия ещё на подходе", — указал он в своём Telegram-канале.