Минувшей ночью российская авиация нанесла самый мощный удар по Одесской области с начала спецоперации. Крылатые ракеты и беспилотники атаковали военные и стратегические объекты ВСУ в регионе.
Политический эксперт, экс-посол ЛНР в России Родион Мирошник сообщил, что ВКС РФ приступили к тотальному разоружению Одессы. На данный момент идёт "разбор" портовой инфраструктуры, которую активно накачивали оружием и продукцией двойного назначения под прикрытием "зерновой сделки".
Мирошник отметил, что под удары попали одесский и черноморский морские торговые порты, Рыбпорту, который находится в собственности группы "Приват", мост через Днестровский лиман, мост через Днестр в Маяках, а также одесский аэропорт и аэродром Школьный.
"Данные по портам Южный, Рени, Измаил и Килия ещё на подходе", — указал он в своём Telegram-канале.
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