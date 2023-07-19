Западная группировка российских войск успешно продвинулась вглубь линии фронта, приблизившись к Купянску на полтора километра. Речь идёт о главном опорном пункте радикалов на территории Харьковской области, сообщает ТВ Центр.
Десантники внезапно атаковали позиции противника, и их оборона была прорвана. Линия фронта отодвинута от Донецка ещё на один километр. Российская артиллерия продолжает ликвидировать западную боевую технику.
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