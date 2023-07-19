Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Сценарии СВО от 3MV: России будет сложно, а Украины не станет
Шурыгин объяснил, как ВСУ продвинулись на южном фланге Артёмовска
Ортопед Рашид Бельхамиди сообщил, что "косточки" на ногах могут увеличиваться из-за артрита и подагры
По указу Зеленского офицерские звания будут присваивать на Украине без получения военного образования
Новые регионы России получили более 133 тыс. тонн гуманитарной помощи
Мэр Одессы Труханов заявил о самой масштабной атаке с начала российской спецоперации
Читатели британского издания ВВС горячо поддержали запрет на смену пола в РФ
Стас Пьеха испытал гордость за признавшую проблему с алкоголем МакSим
Премьер Белоруссии считает необходимым усиление сотрудничества с Кузбассом

Армия РФ вплотную приблизилась к Купянску: линия фронта отодвинута от Донецка ещё на километр

Силовые структуры

Западная группировка российских войск успешно продвинулась вглубь линии фронта, приблизившись к Купянску на полтора километра. Речь идёт о главном опорном пункте радикалов на территории Харьковской области, сообщает ТВ Центр.

Армия РФ вплотную приблизилась к Купянску: линия фронта отодвинута от Донецка ещё на километр
Фото: скрин Ютуб

Десантники внезапно атаковали позиции противника, и их оборона была прорвана. Линия фронта отодвинута от Донецка ещё на один километр. Российская артиллерия продолжает ликвидировать западную боевую технику.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Светлана Куркина
Светлана Куркина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Популярное
О языке исполнителей на фестивале Вайкуле в Юрмале высказался адвокат Добровинский

Адвокат Александр Добровинский считает, что на фестивале Лаймы Вайкуле артисты выступят на понятном для всех русском языке.

Адвокат Добровинский высказался о языке выступления артистов на фестивале Лаймы Вайкуле в Юрмале
РИА Новости: рекордно низкий внешний долг РФ вскрыл проблему в экономике
Плата по счетам: рекордно низкий внешний долг РФ вскрыл новую проблему
Украинка вызвала скорую помощь в Москве, угрожая медикам НАТО и ракетным ударом
Зубные импланты станут не нужны к 2030 году — учёные из Японии
ВС РФ получат скорострельные миномёты "Дрок". Как это повлияет на ход СВО? Петр Ермилин Легендарный крейсер "Варяг": жизнь длиною в три года Сергей Лебедев Немецкая БМП "Мардер": чем нам грозит её появление Андрей Николаев
Через Мариуполь: новая зерновая сделка будет заключена на новых условиях
Зачем Госдума подняла предельный возраст пребывания в запасе?
Врач объяснил, при каком давлении нужно немедленно обращаться за помощью
Врач объяснил, при каком давлении нужно немедленно обращаться за помощью
Последние материалы
Адмирал США Акуилино: наращивание военного потенциала Китаем стало рекордным в истории
5 наклеек под капотом машины, о которых водители напрасно не задумываются
Топ-9 достопримечательностей Москвы
Нужно ли удобрять районированные растения
Bloomberg: стремление Зеленского к поставкам зерна без России противоречит реальности
РИА Новости: ВС России модернизируют оружие в зоне СВО
Воздушная тревога объявлена в двух регионах Украины
Садальский назвал "позорищем" закрытие фестиваля "Славянский базар" в Витебске
Солист "Землян" Киселев обвинил Крутого и Газманова в "патриотизме за гонорары"
Более 700 французов оказались в тюрьме из-за беспорядков
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников