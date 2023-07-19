Армия РФ вплотную приблизилась к Купянску: линия фронта отодвинута от Донецка ещё на километр

Западная группировка российских войск успешно продвинулась вглубь линии фронта, приблизившись к Купянску на полтора километра. Речь идёт о главном опорном пункте радикалов на территории Харьковской области, сообщает ТВ Центр.

Фото: скрин Ютуб

Десантники внезапно атаковали позиции противника, и их оборона была прорвана. Линия фронта отодвинута от Донецка ещё на один километр. Российская артиллерия продолжает ликвидировать западную боевую технику.