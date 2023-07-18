Минобороны РФ сообщило об отражении 12 атак боевиков ВСУ на Донецком направлении

За минувшие сутки Южная группировка российских войск отразила 12 атак со стороны укронацистов на Донецком направлении, следует из заявления официального представителя Минобороны РФ Игоря Конашенкова.

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Киевский режим предпринимал попытки наступления под населёнными пунктами Весёлое, Первомайское, Марьинка и Красногоровка, уточнил генерал-лейтенант.

Кроме того, бойцы ВС РФ успешно поразили скопления боевой техники и живой силы в районах Константиновки, Красного и Ступочек, сообщил Конашенков.