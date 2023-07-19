У руководителя армянского Генерального штаба Эдварда Асряна состоялись переговоры с начальником штаба американских ВВС генералом Чарльзом Брауном и вице-председателем Объединённого комитета начальников штабов ВС США адмиралом Кристофером Грейди.
На официальном портале Минобороны Армении опубликовано сообщение, из которого следует, что стороны обсудили вопросы, связанные с военным сотрудничеством двух государств.
По итогам рабочего визита в Вашингтон Асрян выступил с заявлением о том, что Армения намерена стать непосредственной участницей американских оборонных программ.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Адвокат Александр Добровинский считает, что на фестивале Лаймы Вайкуле артисты выступят на понятном для всех русском языке.