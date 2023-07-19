Отражение штурма боевиков ВСУ и разгром их бронегруппы у Артёмовска показали с места бойцы РФ.
Танки и БМП украинской армии подошли в упор к окопам ВС РФ и начали расстреливать их из орудий, но во фланг неприятелю ударила противотанковая группа ВС РФ.
Об этом сообщает "Русская Весна".
"Первый ПТУР влетел точно в Т-64БВ, на который задом наехала БМП-2 и в неё влетела вторая ракета. Третья ракета сожгла замыкающую БМП-1 вместе с десантом ВСУ — отступившие танки бросили умирать единственного выжившего раненого побратима у горящей техники", — пишет портал.
В БМП-2 смогли выжить несколько националистов, они попытались продолжить атаку окопа, который оборонял один российский боец, который открыл по неприятелю огонь и забросал гранатами до подкрепления.
Позицию герой удержал, враг был разбит, подытожило издание.
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