Кадры ожесточённого боя: отражение штурма и разгром бронегруппы ВСУ у Артёмовска

Отражение штурма боевиков ВСУ и разгром их бронегруппы у Артёмовска показали с места бойцы РФ.

Фото: Всероссийское казачье общество

Танки и БМП украинской армии подошли в упор к окопам ВС РФ и начали расстреливать их из орудий, но во фланг неприятелю ударила противотанковая группа ВС РФ.

Об этом сообщает "Русская Весна".

"Первый ПТУР влетел точно в Т-64БВ, на который задом наехала БМП-2 и в неё влетела вторая ракета. Третья ракета сожгла замыкающую БМП-1 вместе с десантом ВСУ — отступившие танки бросили умирать единственного выжившего раненого побратима у горящей техники", — пишет портал.

В БМП-2 смогли выжить несколько националистов, они попытались продолжить атаку окопа, который оборонял один российский боец, который открыл по неприятелю огонь и забросал гранатами до подкрепления.

Позицию герой удержал, враг был разбит, подытожило издание.