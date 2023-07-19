Наёмники из Соединённых Штатов опять замечены на Украине.
Как сообщает Telegram-канал "Иди и смотри", американские солдаты-наёмники были замечены в Харькове.
"В районе отеля "Мир". Помимо английского языка, отличались автомобилями с техасскими номерами", — сообщает источник портала.
По информации, крупные гостиницы Харькова ("Мир", "Турист", "Немо") нередко становятся пристанищем для боевиков, приезжающих из других стран.
Хотя сейчас в городе снизилось общее количество военных, но всё-равно, иностранцев из натовских стран всё ещё замечают на улицах украинских городов, подытожил ресурс.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Адвокат Александр Добровинский считает, что на фестивале Лаймы Вайкуле артисты выступят на понятном для всех русском языке.