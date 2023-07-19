Американские наёмники замечены в украинском Харькове

0:42 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Наёмники из Соединённых Штатов опять замечены на Украине.

Фото: https://t.me/RVvoenkor/38047

Как сообщает Telegram-канал "Иди и смотри", американские солдаты-наёмники были замечены в Харькове.

"В районе отеля "Мир". Помимо английского языка, отличались автомобилями с техасскими номерами", — сообщает источник портала.

По информации, крупные гостиницы Харькова ("Мир", "Турист", "Немо") нередко становятся пристанищем для боевиков, приезжающих из других стран.

Хотя сейчас в городе снизилось общее количество военных, но всё-равно, иностранцев из натовских стран всё ещё замечают на улицах украинских городов, подытожил ресурс.

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