Итоги второй ночи мощных ударов по черноморским портам Украины

Сегодня, 29 июля, ночью ВКС России, корабли ЧФ и береговые батареи нанесли мощный ракетный удар по украинским портам черноморской акватории.

Фото: https://t.me/SergeyKolyasnikov/41340

Об этом сообщает в Telegram-канале военный блогер Юрий Подоляка.

Удар ВС РФ наносили двумя волнами. Первая — около 02:00 (дроны "Герань", ракеты "Калибр" и "Оникс"). Вторая — в 03:15 ("Калибры" и "Ониксы") плюс запуски со стратегических бомбардировщиков Ту-22М3 (Х-22/32).

Основные прилёты наблюдались в районе Одессы и её пригороде (Ильичёвск). Разбиты портовые объекты также в Николаеве и области. Уничтожена портовая инфраструктура и системы ПВО, которые опять не смогли сбить большую часть ракет РФ. Там где ПВО попадали, к сожалению, были повреждены гражданские объекты.

Одновременно ВКС РФ (плюс "Герани") работали по целям в Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Сумской, Харьковской, и Херсонской областях.

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