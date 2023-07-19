С 20 июля все морские суда, следующие в Чёрном море в порты Украины, будут рассматриваться как потенциальные перевозчики военных грузов.
Об этом заявило Министерство обороны РФ.
Страны этих судов будут считаться вовлеченными в конфликт на стороне Украины, подчеркнуло ведомство.
"В связи с прекращением функционирования "черноморской инициативы" и сворачиванием морского гуманитарного коридора, с 00.00 московского времени 20 июля 2023 года все суда, следующие в акватории Черного моря в украинские порты, будут рассматриваться как потенциальные перевозчики грузов военного назначения", — пишет МО РФ.
Ряд районов в международных водах Чёрного моря объявлены опасными для судоходства. Соответствующие информпредупреждения об отзыве гарантий безопасности изданы в установленном порядке, подытожило Минобороны России.
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