Рогов: ВСУ планируют операцию по форсированию Днепра и захвату ЗАЭС на конец июля

1:00 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Командование ВСУ планирует провести операцию по форсированию Днепра и установлению контроля над Запорожской атомной электростанцией, следует из заявления руководителя движения "Мы вместе с Россией" Владимира Рогова.

Фото: uk.wiki.org

По его словам, в Киеве считают, что последние дни июля станут благоприятным периодом для переброски войск по обмелевшим остаткам Каховского водохранилища. Как пояснил Рогов в беседе с РИА Новости, информацию о подготовке ВСУ к захвату ЗАЭС удалось получить от источников, владеющих оперативными данными.

Ранее бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон предрёк удар РФ по центрам принятия решений на Украине в случае ядерной провокации Киева на АЭС в Запорожской области. Он также допустил устранение украинского президента Владимира Зеленского при таком сценарии. Джонсон порекомендовал Киеву не пытаться захватить ЗАЭС.