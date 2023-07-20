Командование ВСУ планирует провести операцию по форсированию Днепра и установлению контроля над Запорожской атомной электростанцией, следует из заявления руководителя движения "Мы вместе с Россией" Владимира Рогова.
По его словам, в Киеве считают, что последние дни июля станут благоприятным периодом для переброски войск по обмелевшим остаткам Каховского водохранилища. Как пояснил Рогов в беседе с РИА Новости, информацию о подготовке ВСУ к захвату ЗАЭС удалось получить от источников, владеющих оперативными данными.
Ранее бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон предрёк удар РФ по центрам принятия решений на Украине в случае ядерной провокации Киева на АЭС в Запорожской области. Он также допустил устранение украинского президента Владимира Зеленского при таком сценарии. Джонсон порекомендовал Киеву не пытаться захватить ЗАЭС.
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