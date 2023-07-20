Politico: Запад переориентировался с поставок вооружений Киеву на их ремонт

0:56 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Государства коллективного Запада смещают фокус с поставок новых видов вооружения киевскому режиму на оказание помощи в их ремонте, сообщают корреспонденты Politico.

Фото: Фото: The U.S. Army

По итогам 17 месяцев вооружённого противостояния Украина обладает "ошеломляющим и разнообразным" арсеналом боевой техники, которая нуждается в ремонте, говорится в публикации.

Из заявления замглавы Минобороны США по закупкам Уильяма Лапланте следует, что Америка создаёт ремонтные предприятия на территории Европы.

"Мы переводим руководства по ремонту и инструкции по использованию", — подчеркнул Лапланте, возглавляющий группу, ответственную за поддержание в рабочем состоянии техники, используемой боевиками ВСУ.

В составе группы работают представители 22 государств. Лидируют — Соединённые Штаты, Польша и Великобритания.