Государства коллективного Запада смещают фокус с поставок новых видов вооружения киевскому режиму на оказание помощи в их ремонте, сообщают корреспонденты Politico.
По итогам 17 месяцев вооружённого противостояния Украина обладает "ошеломляющим и разнообразным" арсеналом боевой техники, которая нуждается в ремонте, говорится в публикации.
Из заявления замглавы Минобороны США по закупкам Уильяма Лапланте следует, что Америка создаёт ремонтные предприятия на территории Европы.
"Мы переводим руководства по ремонту и инструкции по использованию", — подчеркнул Лапланте, возглавляющий группу, ответственную за поддержание в рабочем состоянии техники, используемой боевиками ВСУ.
В составе группы работают представители 22 государств. Лидируют — Соединённые Штаты, Польша и Великобритания.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Сценарии СВО на Украине подразумевают три варианта развития событий. Военспецы 3MV объяснили каждый и показали - РФ будет сложно, но Украине будет совсем никак.