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Politico: Запад переориентировался с поставок вооружений Киеву на их ремонт

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Силовые структуры

Государства коллективного Запада смещают фокус с поставок новых видов вооружения киевскому режиму на оказание помощи в их ремонте, сообщают корреспонденты Politico.

Politico: Запад переориентировался с поставок вооружений Киеву на их ремонт
Фото: Фото: The U.S. Army

По итогам 17 месяцев вооружённого противостояния Украина обладает "ошеломляющим и разнообразным" арсеналом боевой техники, которая нуждается в ремонте, говорится в публикации.

Из заявления замглавы Минобороны США по закупкам Уильяма Лапланте следует, что Америка создаёт ремонтные предприятия на территории Европы.

"Мы переводим руководства по ремонту и инструкции по использованию", — подчеркнул Лапланте, возглавляющий группу, ответственную за поддержание в рабочем состоянии техники, используемой боевиками ВСУ.

В составе группы работают представители 22 государств. Лидируют — Соединённые Штаты, Польша и Великобритания.

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Автор Светлана Куркина
Светлана Куркина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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