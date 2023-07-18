Украинское правительство использует зону осуществления зерновой сделки в боевых целях, следует из сегодняшнего заявления пресс-секретаря главы российского государства Дмитрия Пескова. Официальный представитель Кремля акцентировал внимание на том, что об этом важном аспекте необходимо помнить.
Напомним, накануне российская сторона уведомила ООН, Турцию и Украину о том, что возражает против пролонгации зерновой сделки, действие которой прекратилось 18 июля. Однако, Москва заявила, что продолжит реализовывать инициативу в случае выполнения российской части договорённостей.
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