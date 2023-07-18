Песков: киевский режим использует в боевых целях зону осуществления зерновой сделки

Украинское правительство использует зону осуществления зерновой сделки в боевых целях, следует из сегодняшнего заявления пресс-секретаря главы российского государства Дмитрия Пескова. Официальный представитель Кремля акцентировал внимание на том, что об этом важном аспекте необходимо помнить.

Фото: By Kremlin.ru, CC BY 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=45690209

Напомним, накануне российская сторона уведомила ООН, Турцию и Украину о том, что возражает против пролонгации зерновой сделки, действие которой прекратилось 18 июля. Однако, Москва заявила, что продолжит реализовывать инициативу в случае выполнения российской части договорённостей.