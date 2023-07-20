Киев продолжит осуществлять атаки на Крым, поскольку он нуждается в создании информационного шума для западных партнёров, которым интересна лишь судьба полуострова. Такое мнение выразил экс-министр безопасности ДНР, полковник запаса Андрей Пинчук.
По его словам, ВСУ испытывают серьёзные проблемы с проведением контрнаступления. Он считает, что киевский режим совершает теракты, пытаясь продемонстрировать Западу хоть какой-то "успех".
"Поэтому вся активность, и сейчас мы её наблюдаем, и будем, судя по всему, ещё наблюдать, в той или иной мере направлена на Крым", — отметил Пинчук в беседе с URA.RU.
Полковник допустил, что ВСУ попытаются ударить по полуострову с помощью дальнобойных ракет и морских дронов. Он подчеркнул: Киев нацелен на поиск слабых точек в российской обороне.
Утром 20 июля руководитель Крыма Сергей Аксёнов заявил, что украинский БПЛА атаковал населённый пункт на северо-западе полуострова. В результате удара погибла девочка.
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