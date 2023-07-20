Фронт завален трупами ВСУ: боевики приехали эвакуировать своих и были уничтожены

0:37 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Фронт на Запорожском направлении завален трупами боевиков Вооружённых сил Украины.

Фото: russiatoday.ru

Об этом сообщают военные корреспонденты издания "Русская Весна".

Солдаты бандформирований киевского режима приехали эвакуировать своих "побратимов" и всех там уничтожили бойцы российской армии.

"Первая группа боевиков попала под точный огонь российских бойцов, их приехала эвакуировать на пикапе вторая группа", — отмечают военкоры.

Последствия "эвакуации" украинских националистов хорошо видны на кадрах с беспилотного аппарата, подытожило издание.