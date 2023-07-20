Фронт на Запорожском направлении завален трупами боевиков Вооружённых сил Украины.
Об этом сообщают военные корреспонденты издания "Русская Весна".
Солдаты бандформирований киевского режима приехали эвакуировать своих "побратимов" и всех там уничтожили бойцы российской армии.
"Первая группа боевиков попала под точный огонь российских бойцов, их приехала эвакуировать на пикапе вторая группа", — отмечают военкоры.
Последствия "эвакуации" украинских националистов хорошо видны на кадрах с беспилотного аппарата, подытожило издание.
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