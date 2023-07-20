В тяжёлом бою у Донецка погиб доброволец из Москвы и автор канала "Миша на Донбассе"

В тяжёлом бою за оборону Донецка погиб доброволец из Москвы и автор Telegram-канала "Миша на Донбассе".

Фото: w-dog.ru

Михаил Лучин поехал защищать страну из чувства патриотизма, а впоследствии стал командиром взвода ударных дронов.

Он участвовал в наступлении ВС РФ на шахту "Трудовская" около Донецка в ходе которого армия России выбила боевиков бандформирований.

"Михаил погиб сегодня в 3 утра под Красногоровкой в ходе контратаки 79-й бригады ВСУ. Дома у него остались дети", — сообщает издание "Русская Весна".