Власти США направят два десантных корабля в Ормузский пролив после того, как Иран попытался поставить под угрозу свободную торговлю в этих водах, заявили в пресс-службе Пентагона.
По информации ведомства, речь идёт о военных кораблях USS Bataan и USS Carter Hall, которые усилят присутствие Соединённых Штатов в проливе. Ранее сообщалось об американских истребителях и ракетном эсминце, направленных в кризисный регион. При этом в Иране восприняли такие шаги Вашингтона в качестве угрозы безопасности.
Представители Центрального командования Вооружённых сил США обвинили Иран в захвате и попытках захвата торговых судов в зоне ответственности американской армии.
"Мы будем продолжать работать с единомышленниками и партнёрами, которые привержены свободному движению торговли", — сказано в официальном релизе Пентагона.
В середине июля МИД Ирана заявил о крепких, устойчивых и стабильных связях между Тегераном и Москвой.
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