Пентагон: Вашингтон усилит присутствие в Ормузском проливе двумя десантными кораблями

Власти США направят два десантных корабля в Ормузский пролив после того, как Иран попытался поставить под угрозу свободную торговлю в этих водах, заявили в пресс-службе Пентагона.

Фото: Public.Navy.mil

По информации ведомства, речь идёт о военных кораблях USS Bataan и USS Carter Hall, которые усилят присутствие Соединённых Штатов в проливе. Ранее сообщалось об американских истребителях и ракетном эсминце, направленных в кризисный регион. При этом в Иране восприняли такие шаги Вашингтона в качестве угрозы безопасности.

Представители Центрального командования Вооружённых сил США обвинили Иран в захвате и попытках захвата торговых судов в зоне ответственности американской армии.

"Мы будем продолжать работать с единомышленниками и партнёрами, которые привержены свободному движению торговли", — сказано в официальном релизе Пентагона.

В середине июля МИД Ирана заявил о крепких, устойчивых и стабильных связях между Тегераном и Москвой.