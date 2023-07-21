Подпольщик Лебедев: российская армия уничтожила расположение ВСУ и наёмников в Николаеве

Подразделения РФ нанесли разрушительный удар по расположению украинских боевиков и иностранных наёмников рядом с судостроительным заводом Николаева. Об этом заявил координатор подполья Сергей Лебедев.

Фото: kremlin.ru

Как пояснил подпольщик, к территории, где располагались военные ВСУ вместе с инструкторами, до сих пор невозможно проехать. Кроме того, он добавил, что армия России поразила цели на заводе "Нибулон".

"И известно со слов местных жителей о том, что был большой удар по порту "Ника-Тера" с детонацией", — отметил Лебедев в беседе с РИА Новости.

Ранее в подполье Николаева сообщили, что российским военным удалось уничтожить склад ВСУ на территории города, где хранились дальнобойные ракеты, предоставленные Киеву странами Запада.