Подразделения РФ нанесли разрушительный удар по расположению украинских боевиков и иностранных наёмников рядом с судостроительным заводом Николаева. Об этом заявил координатор подполья Сергей Лебедев.
Как пояснил подпольщик, к территории, где располагались военные ВСУ вместе с инструкторами, до сих пор невозможно проехать. Кроме того, он добавил, что армия России поразила цели на заводе "Нибулон".
"И известно со слов местных жителей о том, что был большой удар по порту "Ника-Тера" с детонацией", — отметил Лебедев в беседе с РИА Новости.
Ранее в подполье Николаева сообщили, что российским военным удалось уничтожить склад ВСУ на территории города, где хранились дальнобойные ракеты, предоставленные Киеву странами Запада.
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