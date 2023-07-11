РИА Новости: подполье Николаева подтвердило уничтожение склада ВСУ с западными авиаракетами

На территории Николаева российские войска уничтожили украинский склад, где хранились западные дальнобойные авиаракеты.

Фото: kremlin.ru

По словам координатора подполья Сергея Лебедева, объект был поражён ночью 10 июля. Он отметил в интервью РИА Новости, что речь идёт о ликвидации ракет, которыми украинские солдаты вооружали самолёты с аэродрома Николаевского авиаремонтного предприятия.

Как пояснил Лебедев, власти Николаевской области не успели своевременно объявить воздушную тревогу при ударе по объекту ВСУ.

Ранее руководитель Николаевской администрации Виталий Ким сообщил о повреждении объекта критической инфраструктуры Украины в регионе. Он также добавил, что экстренные службы устанавливают обстоятельства атаки.