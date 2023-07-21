WP: военные РФ начали масштабную атаку на объекты и позиции ВСУ с помощью дронов

Российские военные стали наносить серьёзный ущерб украинской армии с помощью тактики массированных налётов беспилотников на объекты и позиции ВСУ. Об этом сообщает The Washington Post.

Фото: topwar.ru

По словам обозревателя издания Майкла Бирнбаума, "вездесущие" дроны в онлайн-режиме снабжают подразделения РФ детальными сведениями о том, где находятся боевики ВСУ.

"Это позволяет проводить массированные атаки беспилотниками-камикадзе или наносить точечные удары", — отметил автор материала.

Он назвал действия России настоящим вызовом для Киева. Как пояснил обозреватель, даже армии США никогда не приходилось сталкиваться с подобными атаками.

Бирнбаум добавил, что украинские войска не смогли осуществить прорыв российской обороны. Он подчеркнул: бойцы РФ отбили наступление противника благодаря артиллерийскому огню, противотанковым ракетам, барражирующим снарядам и авиаударам. ВСУ понесли тяжёлые потери, резюмировал журналист.