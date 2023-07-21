РИА Новости показало видео уничтожения дроном "Овод" ВКС РФ склада с боеприпасами ВСУ

0:44 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

В ходе боёв на Авдеевском направлении российские военнослужащие с помощью малоразмерного дрона-камикадзе "Овод" уничтожили склад с боеприпасами украинских боевиков.

"Оператором БПЛА под Авдеевкой был применен дрон "Овод". Нанесли удар по складу с БК в ближней тыловой зоне противника", — цитирует офицера Южной группировки войск ВС РФ агентство РИА Новости.

Боец предоставил журналистам видеозапись с разведывательного беспилотника, которая подтверждает успешное поражение цели.

Ранее стало известно, что в зоне спецоперации был сбит один из последних турецких БПЛА Bayraktar, которые Анкара передала украинской армии.