Заявление на Стрелкова написал экс-муниципальный депутат из Ярославля Дмитрий Петровский.

Заявление на бывшего ополченца ДНР Игоря Стрелкова (Гиркина) написал экс-депутат муниципалитета Ярославля Дмитрий Петровский.

Фото: lenta.ru

Об этом со ссылкой на издание ЯРИНФОРМ сообщает RT. По его словам, он сделал это четыре дня назад. А точкой кипения стало оскорбление президента страны, отметил экс-депутат.

"Собирает большие донаты якобы на помощь нашим ребятам, а за потраченные средства не отчитывается. Последней каплей, конечно, стали слова Стрелкова о нашем президенте Владимире Путине. Считаю, что оскорбление первого лица государства — это преступление", — подчеркнул Петровский.

Он подтвердил информацию, что является хирургом частной военной компании. Также военный врач не знает, задержали ли Стрелкова или нет.

Ранее супруга и адвокат экс-министра обороны Донецкой Народной Республики сообщили о его задержании. Предполагается, что Стрелкова подозревают в экстремизме.